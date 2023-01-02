انت الان تتابع خبر روسيا تواصل شن هجومها الجوي على كييف: "التزموا الملاجئ" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو إنّ جميع خدمات الطوارئ في طريقها إلى المكان، متحدّثًا عن سماع دويّ انفجار في منطقة ديسنيانسكي.

وأضاف أنه في حوالى الساعة 1:20 فجرًا تم ُقل مصاب يبلغ 19 عامًا إلى المستشفى في منطقة ديسنيانسكي بالعاصمة بعد أن سقط حطام طائرة مسيرة على طريق هناك وألحق أضرارا بأحد المباني.



بدوره، قال أوليكسي كوليبا، مسؤول الإدارة العسكريّة الإقليميّة، إنّ الهجوم الجوّي استدعى تفعيل نظام الدفاع الجوّي لمنطقة كييف.

وأضاف أن الخطر مستمر في منطقة كييف، قوّاتنا تعمل على صد الأهداف. لابد من التزام الهدوء والبقاء في الملاجئ إلى حين توقّف الإنذار.

وأمس الأحد، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 50 جريحا في ضربات روسية شُنَت قبل عيد رأس السنة وبعده مباشرة واستهدفت حسب موسكو منشآت تصنيع مسيرات.

