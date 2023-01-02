انت الان تتابع خبر الركود سيجتاح العالم.. النقد الدولي يطلق تحذيراً "شديداً" بشأن الاقتصاد في 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اوقالت كريستالينا غورغيفا "بالنسبة لجزء كبير من الاقتصاد العالمي، فإن 2023 سيكون عامًا صعبًا باعتبار المحرك الرئيسي للنمو العالمي - الولايات المتحدة وأوروبا والصين - كلها تعاني من الضعف".

سيكون العام الجديد "أصعب من العام الذي غادرناه"، وفق ما قالت غورغيفا لبرنامج إخباري على شبكة "CBS"



وأشارت إلى أن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين - كلها تتباطأ في وقت واحد.

وأوضحت أن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع دخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود خلال العام.

وذكرت غورغيفا "نصف الاقتصادات الأوروبية ستدخل في الركود، وزيادة إصابات كوفيد في الصين تمثل أنباء مقلقة للاقتصاد العالمي في الأجل القريب".

ولفتت إلى أن آفاق الاقتصادات الناشئة أسوأ بسبب مستويات الدين وقوة الدولار.

