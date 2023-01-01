379.605 ألغام نزعت من أرض اليمن

مع استمرار ميليشيا الحوثي في الزرع العشوائي، وتطوير الألغام لاستهداف المدنيين، أعلن مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عن نزع وإتلاف 4.404 ألغام وعبوات ناسفة وقذائف غير منفجرة، خلال شهر ديسمبر 2022، من 8 محافظات يمنية محررة.

ومنذ أن بدأ المشروع عمله في اليمن نهاية يونيو 2018 وحتى الآن، تمكنت فرقه من نزع 379.605 ألغام وعبوات ناسفة وقذائف غير منفجرة، وبلغت المساحة الإجمالية التي تم تطهيرها 42.644.021 متراً مربعاً من الأراضي اليمني.

الأراضي اليمنية

وذكرت عمليات مسام أن فرق المشروع، نزعت منذ بداية هذا الشهر 3.523 ذخيرة غير منفجرة، و 780 لغماً مضاداً للدبابات، و392 عبوة ناسفة و67 لغماً مضاداً للأفراد.

وتمكنت خلال ديسمبر من تطهير 1.276.855 مترا مربعاً من الأراضي اليمنية

محافظة شبوة

ووفق غرفة عمليات مسام، فإن محافظة شبوة جاءت في المركز الأول من حيث عدد الألغام والمساحة المطهرة، حيث بلغت المساحة المطهرة في عسيلان وبيحان وعين، 892.475 متراً مربعاً.

وجاءت محافظة مأرب في المركز الثاني، حيث بلغت المساحة التي تم تأمينها في مديريات حريب ورغوان والوادي 165.380 متراً مربعاً.

وفي المركز الثالث جاءت محافظة تعز، حيث بلغت المساحة المطهرة من مديريات الوازعية وموزع وذباب، 111.390 متراً مربعاً.

ثم جاء بعد ذلك محافظات الحديدة والضالع وعدن بنسب متقاربة.

وفي شهر ديسمبر نفذت فرق المهام الخاصة في المشروع، 3 عمليات إتلاف وتفجير في محافظتي شبوة وتعز، لعدد 2468 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة.

عزيمة لا تلين

وصرح السيد أسامة القصيبي، مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، بأن مشروع مسام مستمر في مهامه الإنسانية في اليمن، بوتيرة عالية وعزيمة لا تلين، وأن فرسان مشروع مسام لنزع الألغام متواجدون ومنتشرون في 8 محافظات يمنية، حاملين أرواحهم على أكفهم من أجل أداء رسالة إنسانية سامية، عنوانها «الحياة والسلام ويمن خالٍ من الألغام».

وقدم مدير عام مشروع مسام الشكر، لقيادة بلاده الرشيدة «ممثلة بالملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين، رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعم مشروع مسام لخمس سنوات مضت، من أجل أمن وسلامة الشعب اليمني، وتأمين حياة ملايين من الشعب اليمني من أخطر عدو يهدد الحياة والسلام».

الأراضي المطهرة من الألغام:

المركز الأول محافظة شبوة، بلغت المساحة المطهرة في عسيلان وبيحان وعين 892.475 متراً مربعاً.

المركز الثاني محافظة مأرب، بلغت المساحة التي تم تأمينها في مديريات حريب ورغوان والوادي 165.380 متراً مربعاً.

المركز الثالث محافظة تعز، بلغت المساحة المطهرة من مديريات الوازعية، وموزع وذباب، 111.390 متراً مربعاً.

ثم جاءت بعد ذلك محافظات الحديدة والضالع وعدن بنسب متقاربة.