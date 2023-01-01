انت الان تتابع خبر ابو رغيف: التغييرات الامنية التي حدثت في عهد السوداني استخبارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ابو رغيف في حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "التغييرات الامنية التي حدثت في عهد السوداني هي استخبارية"، مبينا انه "على من يتولى هذه المناصب ان يكون له خلفية عسكرية وستخبارية ومعلوماتية".واضاف ان ""الهيأة العليا للجنة الفساد ستتجه الى اتجاه اخر كون من يقودها يتمتع بنزاهة عالية"، موضحا ان "ابو علي البصري معروف بنزاهته وسلميته وهو يصلح ان يكون رئيسا لجهاز المخابرات والاجهزة الامنية الاخرى".

ولفت الى ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان ادرك متأخرا خطأ لجنة احمد ابو رغيف، وتم تنزيل القضاة الذين شاركو فيها درجة او درجتين، فضلا عن موقف المحكمة الاتحادية في قولها كلمة الفصل بشأن الغاء اللجنة القديمة وتغيير رؤسائها"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اقدم على اعطاء هذا المنصب لـ أبو علي البصري لعلمه بكفائته، وسنشاهد خلال هذه الاسبوعين القادمة نتائج ملموسة".



وبشأن التظاهرات التي حدثت في عام 2022 امام ابواب الخضراء، اكد ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قطع نزاع القوم ليلة مواجهات الاحزاب بالمنطقة الخضراء، مشيرا الى ان "الاجهزة الامنية الميدانية في حيرة من امرها كونها لا تريد المواجهة مع ابناء الشعب في كل الاحتمالات، بحيث يتم يسحب سلاحها وتتلقى الصفعات من المتظاهرين لأجل الابتعاد عن التدخل في مثل هكذا حالات، وايضا لا يتعرضو الى مجالس التحقيق والتنكيل والحبس".