ألمانيا تحذر الإيرانيين من العودة لوطنهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا)، الأشخاص المنحدرين من أصول إيرانية وينتقدون نظام الحكم في إيران، إلى توخي الحذر حال الرغبة في السفر إلى إيران، أو إذا كان لا يزال لديهم أقارب هناك.

وقال رئيس الهيئة توماس هالدنفانج، إن هناك كثيرا من الأشخاص بين أكثر من 200 ألف شخص، ينحدرون من أصول إيرانية مهاجرة بألمانيا، «لديهم موقف منتقد لنظام الحكم بإيران».

وأضاف هالدنفانج، بأنه تمت منذ بضعة أعوام ملاحظة أن أعضاء هيئات حكومية إيرانية لديهم «اهتمام بالبحث» عن هؤلاء الأشخاص، وحذر قائلا: «يتم تحديد هوية هؤلاء الأشخاص، ويتعين عليهم توقع المرور بعواقب وخيمة عند السفر إلى إيران».