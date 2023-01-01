ألمانيا تحذر الإيرانيين من العودة لوطنهم

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وقال رئيس الهيئة توماس هالدنفانج، إن هناك كثيرا من الأشخاص بين أكثر من 200 ألف شخص، ينحدرون من أصول إيرانية مهاجرة بألمانيا، «لديهم موقف منتقد لنظام الحكم بإيران».وأضاف هالدنفانج، بأنه تمت منذ بضعة أعوام ملاحظة أن أعضاء هيئات حكومية إيرانية لديهم «اهتمام بالبحث» عن هؤلاء الأشخاص، وحذر قائلا: «يتم تحديد هوية هؤلاء الأشخاص، ويتعين عليهم توقع المرور بعواقب وخيمة عند السفر إلى إيران».
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