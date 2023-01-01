كيم يدعو إلى زيادة كبيرة في الرؤوس النووية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى زيادة كبيرة في عدد الرؤوس الحربية النووية في البلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج أمس.

وقال إنه في وضع أصبحت فيه كوريا الجنوبية عدونا، فإن إنتاجا ضخما للأسلحة النووية التكتيكية أمر مهم وضروري، ويدعو إلى زيادة كبيرة في الترسانة النووية للبلاد، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وشدد على ضرورة تطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات وتحدث عن خطط لإطلاق قمر صناعي للتجسس إلى الفضاء في أسرع وقت ممكن.