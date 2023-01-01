شكرا لقرائتكم خبر رصاص طائش يستهدف مطار الحريري في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهدف الرصاص الطائش مجددا طائرات شركة «طيران الشرق الأوسط» الرابضة بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مخلفا أضرارا خفيفة.

وكانت طائرتان من طيران الشرق الأوسط، فجر أمس، عرضة لرصاص طائش، وهما متوقفتان دون حراك بمدرج مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ويعود الرصاص إلى احتفالات برأس السنة الميلادية، إذ شهدت مناطق محاذية لمطار رفيق الحريري إطلاق نار كثيف عند منتصف الليل احتفاء بالعام الجديد 2023.