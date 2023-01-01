شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خارطة مانشستر يونايتد فى بديل رونالدو خلال المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يدرس فى خارطة التعاقد مع بديل رونالدو إلى مهاجم يمتلك الخبرة ومنخفض التكلفة، حيث تعد أبرز الأسماء المرشحة الثلاثي: الفرنسي تورام "بورسيا مونشجلادباخ"، الهولندي "ممفيس ديباي "برشلونة، الكاميروني فنست أبو بكر" النصر ".

وأفادت التقارير أن اليونايتد يسعي للتعاقد مع واحدًا من هؤلاء اللاعبين، وإن كان المرشح الأقرب للفريق المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، والذي يحظي بإعجاب المدرب الهولندي تين هاج، الشئ قد يجعل من الصفقة تأخد الإتجاه الأقرب للشياطين الحمر فى الأيام القادمة.



برشلونة ترحب برحيل ديباي

ومن جانبها، ترحب إدارة نادي برشلونة برحيل ديباي عن الفريق فى المريكاتو الشتوي، خاصة أن اللاعب يحمل الفريق مبالغ مالية باهظة بسبب عقده الضخم، مما قد يجعل خطوة إنتقال المهاجم الهولندي إلى اليونايتد واردة بشدة خلال الفترة القادمة.



سبب تأخر اليونايتد فى ضم ديباي!

وفى سياق متصل، تسعي إدارة مانشستر يونايتد لتجنب شراء اللاعب من برشلونة، حيث تأمل أن يقوم اللاعب بفسخ تعاقده مع الفريق فى الفترة الحالية، على أن يقوم مسئولي الشياطين الحمر بشراء اللاعب فى صفقة إنتقال حر، دون تكلف أي مبالغ تدفع إلى الجانب الكتالوني.