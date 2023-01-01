شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يواجه شبح الإقالة بعد السقوط أمام أستون فيلا وبوتشينيو البديل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك حالة من الإستياء داخل إدارة توتنهام بعد السقوط أمام أستون فيلا الليلة، مما يهدد مشروع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي فى الإستمرار داخل الفريق، بعدما كانت تشير كافة التقارير إلى إقتراب المدرب من تجديد تعاقده فى الفترة السابقة.

وأكد الصحفي كيفين بالمر أن جماهير توتنهام شنت هجومًا شرسًا على كونتي عقب التأخر بالهدف الثاني، حيث شمل الهجوم هتافات قوية شد "ليفى" رئيس النادي، الأمر ااذي قد يعرض المدرب للإقالة كتغير مفاجئ لخطط الفريق للخروج من هذا المأزق.



بوتشينيو يعود للصورة مرة اخري

وأفادت بعض التقارير ان بوتشينيو أقترب من العودة إلى تدريب توتنهام فى الفترة القادمة أكثر من أي وقت مضي، خاصة أن المدرب قد سبق له وأن نجح فى قيادة الفريق للوصول إلى نهائي الأبطال للمرة الأولي فى تاريخه، بجانب إكتسابه المزيد من الخبرات فى تجربته السابقة مع الفريق الباريسي.



كونتي يجهز للرحيل عن الفريق

ومن جانبه يسعي كونتي لتقديم إستقالته فى الساعات القادمة ورفض العرض المقدم مسبقًا بتجديد التعاقد، حيث أن خسارة الفريق فى مباراة الليلة بهذا الشكل المفاجئ منع الفريق من الدخول فى المربع الذهبي بعدما كانت الفرصة لذلك.