الأردن: إصابات في حريق بمستودع ذخائر تابع للجيش

عمان: أكدت القوات المسلحة الأردنية («الجيش العربي») وقوع إصابات بين عدد من أفرادها، إحداها بالغة، وذلك خلال التعامل مع متفجرات قديمة في واحد من مستودعات الذخائر، مساء اليوم السبت.

وفي بيان صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قال مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة، إنه في تمام الساعة الأولى من مساء (السبت)، وأثناء التعامل مع متفجرات قديمة في أحد مواقع تدمير الذخائر، حدث انفجار في عدد من القنابل الفسفورية، ما نتج عنه حريق وانبعاث دخان فسفوري كثيف.

وبيّن المصدر أنه «نتيجة استنشاق مادة الفسفور من قبل المعنيين بالتفجير، أدى ذلك إلى إصابة عدد منهم بضيق التنفس، وتم إسعافهم إلى مستشفى الأمير هاشم بن الحسين، وحالتهم الصحية جيدة».

وأضاف المصدر أن إحدى الحالات تعاني من حروق من الدرجة الثانية في اليدين والرجل اليسرى، وتم تحويلها إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج والمتابعة.