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رادار يونايتد يتجه نحو لاعبين لتعويض رونالدو

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442999-638081938882535400.jpg

2023-01-01 | 19:15

رادار يونايتد يتجه نحو لاعبين لتعويض رونالدو

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يراقب مانشستر يونايتد مهاجم منتخب فرنسا وبوروسيا مونشنجلادباخ، ماركوس تورام، في ظل رغبته في تعويض فسخ تعاقده مع النجم البرتغالي، ، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.
وسينتهي عقد الدولي الفرنسي، البالغ من العمر 25 عاما، في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقيم مانشستر يونايتد عددا من الخيارات الأخرى المتاحة مثل ممفيس ديباي، لاعب ، بينما قد يدفع التوقيع مع كريستيانو رونالدو النصر السعودي لإعارة مهاجم الكاميرون، فينسنت أبو بكر.


وأشارت الصحيفة إلى أن يونايتد قد يستغل هذا الأمر، ويقدم على استعارة أبو بكر من النصر.

وبحسب مصادر نقل عنها موقع "كووورة"، فإن إدارة العالمي مستعدة للاستغناء عن خدمات المهاجم الكاميروني، من أجل تسجيل رونالدو بدلا منه في قائمة الفريق.

وكان "الدون" قد رحل عن صفوف مانشستر يونايتد، في تشرين ثان الماضي، بعد توجيهه انتقادات قوية لإدارة النادي وجهازه الفني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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