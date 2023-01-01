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مودريتش يرد على عرض النصر السعودي: سنتحدث في 2024

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442998-638081921412967093.jpg

2023-01-01 | 18:47

مودريتش يرد على عرض النصر السعودي: سنتحدث في 2024

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تسعى إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، للتعاقد مع العديد من النجوم العالميين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد توقيعها مع النجم البرتغالي، .
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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