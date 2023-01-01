سلال وكسوة سعودية للمحتاجين في 4 دول عربية

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وواصل المركز توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والأسر الأكثر احتياجا من المجتمع المستضيف في مناطق زحلة وصور وصيدا والشوف في لبنان، ضمن مشروع كنف لذي ينفذه المركز بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان، ووزع المركز، أمس، 2.052 قسيمة شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية، حسب اختياره من المتاجر المعتمدة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت المملكة سلالا غذائية وكسوة شتوية للمحتاجين والمتضررين في 4 دول عربية، حيث وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول 1.100 سلة غذائية في محلية الدالي بولاية سنار بجمهورية السودان، استفاد منها 5.774 فردا، في إطار المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها المملكة عبر المركز للمتضررين من الفيضانات، والأسر الأكثر حاجة في السودان.وواصل المركز توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والأسر الأكثر احتياجا من المجتمع المستضيف في مناطق زحلة وصور وصيدا والشوف في لبنان، ضمن مشروع كنف لذي ينفذه المركز بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان، ووزع المركز، أمس، 2.052 قسيمة شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية، حسب اختياره من المتاجر المعتمدة.

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