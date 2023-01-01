شكرا لقرائتكم خبر تضامن عربي مع مصر استنكارا لحادث الإسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت الدول العربية وفي مقدمتها دول الخليج عن تضامنها الكامل مع مصر لمواجهة الإرهاب، في أعقاب استهداف حاجز أمني في مدينة الإسماعيلية ووفاة وجرح عدد من العناصر الأمنية.

وأكدت المملكة ممثلة في وزارة الخارجية إدانة واستنكار الحادث الإرهابي، وعبرت عن وقوف المملكة وتضامنها مع الشقيقة مصر قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب، مقدمة خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا.

وفيما أكدت منظمة التعاون الإسلامي مجددا وقوفها التام وتضامنها مع مصر، ودعمها لجهود الحكومة المصرية ولما تتخذه من إجراءات لحماية أمن مصر واستقرارها والقضاء على الإرهاب والتطرف، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف: إن الهجوم الذي استهدف حاجزا أمنيا في مدينة الإسماعيلية عمل إرهابي جبان أدى إلى وفاة وجرح عدد من العناصر الأمنية.

وشددت الإمارات في بيان لها على دعمها وتأييدها الكاملين لجميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية سيادتها وأمنها، ولمواجهة الإرهاب، وأكدت وزارة الخارجية رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأكدت الكويت موقفها المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع مصر إزاء هذا العمل الإرهابي، مقدمة خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وحكومة وشعب مصر ولأسر الضحايا.

واستنكرت قطر الحادث، وجددت موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب، فيما أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي، مؤكدا أن هذه الأعمال إجرامية وخسيسة، وأكد رفضه لكل أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي تضامن البرلمان العربي الكامل مع مصر، ودعمه ومساندته لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومواصلة مسيرتها التنموية بما يلبي تطلعات الشعب المصري في الأمان والرخاء والازدهار.