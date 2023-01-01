رئيس الجزائر يأمل في مواصلة التغيير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن أمله في أن تكون سنة 2023 «سنة تتسارع فيها الاستثمارات وتتراكم فيها الخيرات، وأن ترتقي فيها الجزائر إلى مستوى أعلى». وقال في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الحكومي الرسمي، «إن سنة 2022 حملت أحداثا وقرارات ومؤشرات إيجابية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بعزيمة كل الجزائريات والجزائريين». وأضاف بالقول «وها هو يحل علينا عام جديد نتمناه أفضل من العام الذي مضى في كل الجوانب وأن تتجسد فيه أماني الشعب الجزائري برمته ومواصلة التغيير نحو الأفضل، وأن تكون سنة 2023 أيضا سنة تتسارع فيها الاستثمارات وتتراكم فيها الخيرات وأن ترتقي فيها بلادنا إلى مستوى أعلى». وأضاف بالقول «وها هو يحل علينا عام جديد نتمناه أفضل من العام الذي مضى في كل الجوانب وأن تتجسد فيه أماني الشعب الجزائري برمته ومواصلة التغيير نحو الأفضل، وأن تكون سنة 2023 أيضا سنة تتسارع فيها الاستثمارات وتتراكم فيها الخيرات وأن ترتقي فيها بلادنا إلى مستوى أعلى».

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