شكرا لقرائتكم خبر عام دموي ينتهي باعتقال 7 آلاف فلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال تقرير فلسطيني أمس إن إسرائيل اعتقلت نحو 7 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال 2022 الذي جاء دمويا من بدايته لنهايته.

وذكر التقرير الصادر عن مؤسسات الأسرى أن هذه النسبة من الاعتقالات هي الأعلى مقارنة مع 2021، تحديدا في محافظات الضفة الغربية.

وأوضح أن أعلى الأشهر التي تركزت فيها عمليات الاعتقال جرت في أبريل الماضي، وبلغت 1228، يليه مايو، وأكتوبر الماضيين بـ690 حالة اعتقال.

واحتلت القدس أعلى نسبة اعتقالات بواقع قرابة 3 آلاف حالة، فيما تم تسجيل 106 حالات اعتقال من قطاع غزة، منهم 64 حالة كانت من نصيب صيادي الأسماك. وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي تعمد «استخدام كل أنواع الأسلحة خلال عمليات الاعتقال، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي، والكلاب البوليسية، إلى جانب عمليات الترهيب والترويع».

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل حتى نهاية 2022 نحو 4700 أسير، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلا، وقرابة 850 معتقلا إداريا، و15 صحفيا، و5 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

ومن بين الأسرى 330 أسيرا تجاوز على اعتقالهم أكثر من 20 عاما. فيما بلغ عدد الأسرى المرضى أكثر من 600 أسير، منهم 24 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.

على صعيد آخر، قالت لجنة حقوقية فلسطينية، اليوم، إنها رصدت أكثر من 700 «انتهاك» إسرائيلي للحريات الإعلامية في فلسطين، شملت قتل صحفيتين اثنتين، وإصابة العشرات بجراح متفاوتة خلال 2022.

واتهمت «لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين»، في تقرير وزعته على الصحفيين، إسرائيل بخرق القوانين والمواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية، التي تكفل حرية العمل الصحفي.

ولفتت إلى مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة «51 عاما»، مراسلة قناة الجزيرة خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، في مايو الماضي، وكذلك مقتل الصحفية غفران وراسنة (31 عاما) جراء إطلاق رصاص إسرائيلي عليها، وهي تمر على حاجز عسكري للجيش في مخيم العروبة للاجئين بالخليل في يونيو الماضي.

ووثقت اللجنة 215 حالة استهداف إسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، سواء كانت بشكل مباشر بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط، أو السحل بالضرب وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء جسدهم.

المعتقلون الفلسطينيون في 2022

