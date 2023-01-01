شكرا لقرائتكم خبر الجيش الصومالي يسيطر على منطقة مسجواي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد اللواء علي عرالي عُسوبلي، من الضباط الذين يقودون العملية العسكرية، في تصريح وفق وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش نجح في السيطرة على منطقة «مسجواي»، بعد مواجهات محدودة مع ميليشيات الخوارج الإرهابية، موضحا أن الجيش شن هجوما على منطقة «مسجواي» التي كان تتمركز فيها عناصر ميليشيات الخوارج، والتي فرت من المنطقة، حيث يعمل الجيش على تعقب فلول الميليشيات.وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الصومالي نجح في تصفية عناصر ميليشيات الخوارج، من محافظتي شبيلى الوسطى وهيران، حيث انتقل لتطهير محافظة جلجدود من فلول الميليشيات المتطرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الصومالي يسيطر على منطقة مسجواي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.