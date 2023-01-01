الجيش الصومالي يسيطر على منطقة مسجواي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيطر الجيش الوطني الصومالي، بالتعاون مع المقاومة الشعبية أمس، على منطقة مسجواي التابعة لمحافظة جلجدود.

وأكد اللواء علي عرالي عُسوبلي، من الضباط الذين يقودون العملية العسكرية، في تصريح وفق وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش نجح في السيطرة على منطقة «مسجواي»، بعد مواجهات محدودة مع ميليشيات الخوارج الإرهابية، موضحا أن الجيش شن هجوما على منطقة «مسجواي» التي كان تتمركز فيها عناصر ميليشيات الخوارج، والتي فرت من المنطقة، حيث يعمل الجيش على تعقب فلول الميليشيات.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الصومالي نجح في تصفية عناصر ميليشيات الخوارج، من محافظتي شبيلى الوسطى وهيران، حيث انتقل لتطهير محافظة جلجدود من فلول الميليشيات المتطرفة.