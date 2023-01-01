شكرا لقرائتكم خبر تنديد عالمي بإعدام الحوثي للمختطفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ندد العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بجرائم الإعدام التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق المختطفين والمخفيين قسرا، بعد أن صدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للميليشيات حكما بإعدام ثلاثة مختطفين من أبناء المحويت بعد إخفائهم قسرا لمدة 8 سنوات.

وفي بيان صادر عن منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، استنكرت الحكم الحوثي بحق الثلاثة المختطفين: إسماعيل عبدالله، صغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، وأكدت أنه تم اختطافهم من قبل الميليشيات الإرهابية والتابعة لما يسمى الأمن الوقائي من الطرقات دون أي مسوغ قانوني.

وأشارت إلى أن الثلاثة المختطفين يعملون مدرسين في الحقل التربوي ولا يوجد لهم أي نشاط عسكري، وذكرت أن الميليشيات بعد اختطافهم نقلتهم إلى معتقل سري في جبل صرف، شرقي صنعاء، قامت بتعذيبهم بطريقة وحشية وصفتها بالبربرية حتى أصابتهم بعاهات مختلفة وقامت بإخفائهم ومنعت عنهم الاتصال والزيارة وأي معلومات، كما أنكرت وجودهم.

وأضافت «وبعد معرفة مكانهم العام الماضي حولتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى معتقل الأمن والمخابرات الحوثية في الأمن السياسي بصنعاء ثم نقلتهم لمعتقل شملان بصنعاء.

وتابعت «فتحت لهم الزيارة بعد تدميرهم نفسيا وجسديا وحرمانهم لمدة سبع سنوات من مشاهدة أهاليهم وأطفالهم، بل منعت عنهم حتى رؤية الشمس طيلة سنوات الاختطاف الماضية وبدأت إجراءات محاكمة صورية لا يوجد فيها أدنى معايير الشفافية أو المرافعات حتى صدور حكم الإعدام بحقهم. وطالبت المبعوث الدولي لليمن والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم حيال المختطفين الثلاثة.

إلى ذلك التهم حريق هائل مخيمات للنازحين المهمشين في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة شرقي اليمن. وقال مصدر محلي «إن ثلاثة أشخاص أصيبوا على الأقل فيما تضررت عشرات المخيمات جراء الحريق الذي امتد إلى المنازل والمحال التجارية القريبة. وأشار إن فرق الإطفاء المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي خلف أضرارا مادية كبيرة.

من جهته، أكد رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي أمس أن العام الجديد سيكون عاما لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني بين الأطراف السياسية في اليمن، متعهدا بتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع الدائر على السلطة في البلد العربي منذ 8 أعوام.

وقال العليمي «سيكون العام الجديد وبدعم من أشقائنا في دول التحالف بقيادة المملكة والإمارات، عاما لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني والوفاء بوعد تحسين الخدمات وبناء المؤسسات في معركة تاريخية من أجل الحرية والكرامة وثقافتنا الوطنية وهويتنا العربية» واعتبر العليمي أن القوات المسلحة والأمن، والمقاومة الشعبية والاصطفاف الوطني المثال الأعلى لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية النظام الجمهوري.

الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية العميد صادق دويد: نجدد التأكيد على استمرار المعركة الوطنية لليمنيين حتى تحقيق أهدافها واستعادة صنعاء، العاصمة التاريخية لليمنيين.

ميليشيات الحوثي تجدد رفضها مبادرات تجديد الهدنة الأممية.

الحكومة اليمنية تقر عقدا لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار.

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