لألحاقه بمباراة أتلتيكو مدريد.. برشلونة يتحرك لاستئناف قرار طرد البا

وحصل ألبا على الطرد بعد إنذارين في ديربي كتالونيا، ما يعني غيابه عن مواجهة أتلتيكو مدريد المقبلة في الليجا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "برشلونة سيتحرك للاستئناف على قرار طرد ألبا، لمحاولة لحاقه بمباراة أتلتيكو مدريد".



وقال ألبا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية بعد المباراة: "لا أفهم الطرد، لقد أخبرت الحكم باحترام أنه بدا لي أن خوسيليو لاعب إسبانيول قام بخطأ ضد كريستنسن".

وأضاف: "لقد أشهر البطاقة الصفراء لأنه أعتقد أنها الأولى لي".

وزاد: "أحيانا ارتكب أخطاء، ويجب أن أتحكم في نفسي أكثر، لكن هذه المرة ليس كذلك. أنا مندهش جدًا".

وأوضح: "الحكم لم يقدم لي أي تفسيرات لقراره، وفي النهاية من الصعب أن أتفهم الأمر، لكنني لم أقل شيئا".



وختم: "آسف لعدم تمكننا من الفوز بالمباراة، ولا نريد خسارة نقاط على ملعبنا، لكننا بذلنا مجهودا كبيرا، ومن المؤسف عدم تحقيقنا النقاط الثلاث".