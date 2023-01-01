انت الان تتابع خبر تعليق جديد يخص السلام بين روسيا وأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشبكة "قد ينفد صبر "الناتو" بسبب مسألة توريد الأسلحة، ويصر على سلام غير موات لكييف".

وأكدت أن التصريحات حول خسارة روسيا في العملية الخاصة في أوكرانيا سابقة لأوانها وهناك عدد من الظروف التي يمكن أن "تصب في مصلحة" موسكو.



وقال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف في وقت سابق إن زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة تظهر أنه لا هو ولا الجانب الأمريكي يريدان السلام.