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محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليومين

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442990-638081838714030900.jpg
خليجي 25

2023-01-01 | 16:27

محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليومين

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أعلنت محافظة البصرة، الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي لليومين المقبلين؛ لإكمال تحضيرات خليجي 25.
وقال ديوان محافظة البصرة، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المحافظ اسعد العيداني وجه باعتبار يومي الاثنين والثلاثاء عطلة رسمية لإكمال التحضيرات لبطولة خليجي 25".

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) كانون الثاني 2023 في مدينة الفيحاء، بمشاركة منتخبات (، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين) إضافة إلى البلد المضيف (العراق).

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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