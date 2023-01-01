محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليومين

وقال ديوان محافظة البصرة، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المحافظ اسعد العيداني وجه باعتبار يومي الاثنين والثلاثاء عطلة رسمية لإكمال التحضيرات لبطولة خليجي 25".

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) كانون الثاني 2023 في مدينة الفيحاء، بمشاركة منتخبات (السعودية، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين) إضافة إلى البلد المضيف (العراق).