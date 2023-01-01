شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيق بين التعليم العالى ومعهد تكنولوجيا المعلومات أمام اتصالات النواب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، علي مدار الأسبوع الجاري 6 اجتماعات لمناقشة عدد من القضايا الهامة في مقدمتها استيضاح آلية وزارة التعليم العالي في التنسيق بينها وبين معهد تكنولوجيا المعلومات في تدريب الشباب في ظل التحول الرقمي، غدا الاثنين.

كما تستعرض وتناقش اللجنة البرلممانية في اجتماعها المزمن عقدة غدا، استراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال المرحلة القادمة لدراستها وإبداء الرأي فيها.

وعلى مدار يوم الأربعاء، تنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عدد من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة ومنهع المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن عدم التوسع في إنشاء مكاتب البريد في منطقة النجدة ، ومجمع البنوك شارع الكوثر، ومنطقة الأمل الدهار، وشارع الحجاز، منطقة وأبو عشرة والروضة، بالإضافة إلى منطقة الإسكان الجديدة بمحافظة البحر الأحمر، وكذا من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن عدم البدء في أعمال الإحلال والتجديد الخاصة بمكتب بريد فلسطين بالرغم من إدراجه فى خطة الهيئة للعام 21/22 بسبب عدم الإنتهاء من الإجراءات والتصاريح اللازمة بمحافظة الإسكندرية.

كما تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب مجدى سيف بشأن استمرار تحميل المواطنين البسطاء أعباء إنشاء مكاتب البريد وتعقيدات إنشاء هذه المكاتب بالرغم من تحقيق الهيئة مليارات الأرباح هذا العام، و بشأن التباطؤ غير المبرر في إحلال وتجديد مكتب بريد قرية منية السباع مركز بنها ومكتب بريد تصفا مركز كفر شكر - محافظة القليوبية.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أقرت عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفي مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.