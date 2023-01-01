شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيليا تستهدف التعاقد مع النجم التونسي "حنبعل" فى يناير الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود رغبة قوية داخل نادي مارسيليا الفرنسي بالتعاقد مع الجناح التونسي حنبعل المجبري، نجم نادي مانشستر يونايتد والمعار إلى برمنجهام سيتي، حيث يري مسئولي النادي الفرنسي أن اللاعب سيمثل إضافة قوية للفريق حال إنضمامه.

وأضافت التقارير أن نادي مارسيليا يرغب فى الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي فى الفترة المقبلة، فى ظل إقتناع الجهاز الفني للفريق الفرنسي بخدمات اللاعب كونه أحد العناصر الشابة المميزة، والتي تمكنت من إكتساب خبرة كبيرة فى الفترة الأخيرة بعد مشاركاته الأخيرة مع برمنجهام.



موقف اليونايتد من رحيل اللاعب

وفى سياق متصل،أكدت بعض المصادر ان نادي مانشستر يونايتد لا يمتلك أي أزمة فى رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنه من الصعب أن يحصل اللاعب على فرصة للمشاركة الأساسية رفقة الشياطين الحمر فى الفترة المقبلة، ولكن فى الوقت الذي تفضل فيه خروج اللاعب على سبيل الإعارة فقط.



موقف اللاعب من الإنضمام للدوري الفرنسي

ومن جانبه لا يمانع اللاعب فكرة تواجده مع مارسيليا فى الفترة القادمة، خاصة أنه لم يحظي بفرصة قوية للتواجد ضمن صفوف اليونايتد فى الفترة الأخيرة، الأمر الذي قد يجعل من خطوة تواجد اللاعب فى الدوري الفرنسي الأقرب حال وجود عرض جادي.