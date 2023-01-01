شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يفجر مفاجأة كبرى بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مستقبله مع السيتيزن خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تراجع أداء الفريق بالفترة الأخيرة.

جوارديولا يثير الشكوك حول مستقبله مع السيتي

وتحدث جوارديولا عن مستقبله في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، وقال: "في اللحظة التي أشعر فيها أن هناك شيئًا ما خاطئ، سأستقيل أو لن أجدد عقدي".

وتابع: "لن أبقى مثل فيرجسون أو فينجر في مانشستر يونايتد وآرسنال، العقد مجرد قطعة من الورق".

وأضاف: "لقد مددت عقدي والتزامي تجاه مانشستر سيتي، لأنني أشعر أن الفريق لا يزال قادرًا على تحقيق المزيد تحت قيادتي".

وأتم: "في النهاية، كل شيء يتعلق بالنتيجة، إذا سئمنا من بعضنا البعض، فلن أبقى حتى النهاية بسبب العقد".

تعادل السيتي مع إيفرتون

وكان مانشستر سيتي، قد تعادل بهدف لمثله أمام نظيره نادي إيفرتون، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.