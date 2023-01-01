انت الان تتابع خبر لوكاكو يستبق الاتحاد البلجيكي ويكشف اسم المدرب المقبل لـ"الشياطين الحمر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان الإسباني روبرتو مارتينيز غادر تدريب منتخب بلجيكا عقب الفشل في تجاوز دور المجموعات خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ومنذ ذلك الوقت، ويبحث اتحاد الكرة البلجيكي عن مدرب يستطيع تعويض مارتينيز الذي ظل على رأس القيادة الفنية للمنتخب منذ 2016.



لوكاكو، وفي تصريحات لقناة "سكاي سبورت إيطاليا" كشف عن أن "الفرنسي تييري هنري والذي كان مساعدا لمارتينيز، هو من سيتولى تدريب منتخب بلجيكا".

وقال لوكاكو: "بالنسبة لي، هنري هو المدرب القادم لبلجيكا، هذا لا شك فيه، أقولها بصراحة، سيكون المدرب القادم".

وتابع: "إنه يحظى باحترام جميع اللاعبين، لقد فاز بكل شيء كلاعب سواء مع أرسنال أو برشلونة، إنه يعرف كيف يدرب، وما يتعين علينا القيام به للوصول إلى النجاحات المطلوبة".



وأضاف: "إنه يعرف منتخب بلجيكا والدوري المحلي والجهاز الفني. بالنسبة لي هو المدرب المثالي لمنتخبنا الوطني في الفترة المقبلة".

وأردف: "ثم لا أعرف من سيأخذون لهذا المنصب، لكنني لا أعتقد أن بلجيكا يجب أن تبدأ من الصفر، حتى الآن لم يفز هذا الجيل ولكن علينا أن نستمر في محاولة الظفر ببطولة".

وأتم: "هنري يريد الفوز، ولا أعتقد أن الاتحاد سيحصل على مدرب يريد تغيير كل شيء والبدء من الصفر، الأمر لا يستحق ذلك بالنسبة لي".

المثير أن هنري حينما اقتحم عالم التدريب، انضم للجهاز الفني لمنتخب بلجيكا في 2016، لكي تكون مهمته الرئيسية تدريب المهاجمين فقط وفي مقدمتهم لوكاكو.

وبعد عامين، قرر هنري خوض تجربة المدير الفني، لكنه فشل في منصب الرجل الأول، حيث أقيل من موناكو بعد خسارته في 11 مباراة من أصل 20 وفوزه في 4 فقط.

تكرر الأمر مع مونتريال إمباكت الكندي، حيث خسر معه 16 مباراة من أصل 20 وفاز في 9 فقط، ليعود بعد ذلك لمنصب المدرب المساعد في منتخب بلجيكا منذ 2021.

