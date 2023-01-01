واشنطن تحذر تل أبيب

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان"، الأحد، إن "رسالة بايدن وصلت إلى نتنياهو في الأيام القليلة الماضية، وحدد فيها الرئيس الأمريكي الخطوط الحمراء التي لا يمكن القبول بتجاوزها من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة".وأكد بايدن في رسالته لنتنياهو، أن "واشنطن ستواصل دعم حل الدولتين، وستعارض أي سياسة من شأنها أن تعرض هذا الحل للخطر، أو تتناقض مع القيم والمصالح المشتركة لكلا البلدين"، وفق القناة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه "على رأس تلك الخطوط الحمراء ضم أراض من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وتغيير وضع أبناء الأقليات في إسرائيل"، وهو الأمر الذي ترفضه الإدارة الأمريكية.

وفي السياق، دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وزراء الحكومة الإسرائيلية لـ"التحلي بقدر من المسؤولية وعدم تجاوز الخطوط الحمراء في النقاش العام"، وفق قناة "مكان" العبرية.

