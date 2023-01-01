انت الان تتابع خبر جهود الكترونية توجه ضربات موجعة لـ"داعش".. ما شأن تليغرام؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جهود مشتركة بين اعتدال وتليغرام نجحت في حصار ومكافحة الدعاية المتطرفة للتنظيمات الإرهابية عبر إزالة 15 مليونا و21 ألفا و951 محتوى متطرفا، وإغلاق 6 آلاف و824 قناة مستخدمة لبث مواد متطرفة عبر المنصة.ومنذ بدء التعاون بين اعتدال وتليغرام، في 21 فبراير/شباط وحتى نهاية العام الماضي، تعهد الطرفان بالتنسيق لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية، وفقا لبيان عن المركز.

وتشمل قائمة تلك المواد المتطرفة كافة الملفات المنشورة بكل أشكال مختلفة (بي دي إف) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، بهدف حماية رواد تليغرام من مخاطرها وتأثيراتها الإيديولوجية.

وقد احتل تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي، الصدارة على مستوى العام الماضي في المحتوى المتطرف المزال له بـ7 ملايين و645 ألفا و650 محتوى متطرفا وإغلاق ألف و676 قناة متطرفة.



أما تنظيم داعش الإرهابي فقد تم إزالة 5 ملايين و458 ألفا و27 محتوى متطرفا وإغلاق 4 آلاف و359 قناة متطرفة.

وفي المركز الثالث حل تنظيم القاعدة الإرهابي بإزالة مليون و918 ألفا و274 محتوى متطرفا، بالإضافة إلى 789 قناة متطرفة.

وتظهر الأرقام السابقة، محاولات تنظيم القاعدة الإرهابي للبقاء بين التنظيمات المتطرفة الفاعلة عالميا رغم تراجعه للمرتبة الثالثة خلف الدواعش وهيئة تحرير الشام المنتشرة في سوريا.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي، تمكن فريق مشترك من المركز والمنصة من رصد وإزالة 8 ملايين و494 ألفا و35 محتوى متطرفا يعود لثلاثة تنظيمات إرهابية هي: (القاعدة – داعش – هيئة تحرير الشام) قامت ببثها عبر 3 آلاف و616 قناة.

وكان لتنظيم داعش الإرهابي نصيب الأسد من هذه المحتويات المزالة، خلال الفترة من سبتمبر/أيلول وحتى ديسمبر/كانون الأول الماضيين، بـ4 ملايين و172 ألفا و215 محتوى متطرفا استخدم في بثها ألفين و654 قناة.

بينما احتل تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي المرتبة الثانية بإزالة 3 ملايين و696 ألفا و483 محتوى متطرفا تم بثه من خلال 703 قنوات، فيما جاء تنظيم القاعدة الإرهابي ثالثا بـ625 ألفا و337 محتوى متطرفا استخدم التنظيم 259 قناة لنشرها.

ولا يتوقف نشاط "اعتدال" فقط على اللغة العربية، بل يسعى لرصد كافة المحتويات الإرهابية والمتطرفة في أفريقيا أيضا، خاصة تنظيم بوكو حرام الإرهابي.

