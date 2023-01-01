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عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل رئيس البرلمان العربى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الأحد، عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز ودعم التعاون الثنائى بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربى.

 

وأشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بدور البرلمان العربى الداعم لكافة القضايا العربية بمختلف المحافل الدولية، كما ثمن جهود وقدرة  عادل العسومى فى إدارة الملفات المختلفة، وهو ما عاد بالثقة من الأطراف العربية فى قدرة البرلمان العربى على تبنى قضاياها.

 

من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربى، على أهمية دور مصر قيادة ومؤسسات فى دعم جهود البرلمان العربى فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية، لافتاً إلى أن التعاون بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربى يعد نموذجاً يجب تعميمه بين كافة المؤسسات العربية - العربية.

 

كما أشاد بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان العربى، مؤكداً أن كثير من المبادرات التى أطلقها البرلمان العربى تنطلق من توجيهات الرئيس السيسى بأهمية الحرص على أن يكون دور البرلمان العربى فعالاً وقائماً على التوازن والحكمة والعقلانية.

 

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، الامين العام لمجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان العربى.

 

 

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رئيس مجلس الشيوخ والأمين العام للمجلس ورئيس البرلمان العربي
 


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عبد الوهاب عبد الرازق والعسومى

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رئيس مجلس الشيوخ ورئيس البرلمان العربي

الشيوخ
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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