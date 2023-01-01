شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل رئيس البرلمان العربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الأحد، عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز ودعم التعاون الثنائى بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربى.

وأشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بدور البرلمان العربى الداعم لكافة القضايا العربية بمختلف المحافل الدولية، كما ثمن جهود وقدرة عادل العسومى فى إدارة الملفات المختلفة، وهو ما عاد بالثقة من الأطراف العربية فى قدرة البرلمان العربى على تبنى قضاياها.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربى، على أهمية دور مصر قيادة ومؤسسات فى دعم جهود البرلمان العربى فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية، لافتاً إلى أن التعاون بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربى يعد نموذجاً يجب تعميمه بين كافة المؤسسات العربية - العربية.

كما أشاد بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان العربى، مؤكداً أن كثير من المبادرات التى أطلقها البرلمان العربى تنطلق من توجيهات الرئيس السيسى بأهمية الحرص على أن يكون دور البرلمان العربى فعالاً وقائماً على التوازن والحكمة والعقلانية.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، الامين العام لمجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان العربى.