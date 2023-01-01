شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستعد للتعاقد مع نجم النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب.

أبو بكر على رادار مانشستر يونايتد

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، على أن إدارة نادي مانشستر يونايتد، تهتم بالتعاقد مع أحد لاعبي النصر السعودي، من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو بعد فسخ عقده وانتقاله إلى العالمي.

وأكدت التقارير على أن مانشستر يونايتد، يسعى للتعاقد النجم الكاميروني فينسينت أبو بكر، مهاجم فريق النصر السعودي، من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق الإنجليزي.

وأشارت التقارير إلى أن وصول رونالدو سيدفع أبو بكر للرحيل عن صفوف النصر على سبيل الإعارة على أقل تقدير، ما يفتح الباب أمام انتقاله للشياطين الحمر.

أبو بكر يعاني من حالة توتر بينه وبين إدارة وجماهير النصر في الفترة الأخيرة، بسبب مستواه المذبذب، رغم تألقه في كأس العالم 2022 مع الكاميرون.