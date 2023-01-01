انت الان تتابع خبر إيران توقف لاعبي كرة قدم سابقين وحاليين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الأحد، أنه "تم توقيف عدد من لاعبي كرة القدم، وعدد من اللاعبين السابقين في أحد الأندية الرئيسية في طهران، الليلة الماضية، خلال حفلة مختلطة في مدينة دماوند شرق طهران، من دون تفاصيل بشأن عدد اللاعبين أو هويتهم أو ناديهم"، لافتة إلى أن "بعض هؤلاء لم يكونوا في حال طبيعية بعد استهلاكهم الكحول".ويعاقب القانون في إيران على شرب المشروبات الكحولية أو بيعها، ويمنع الاختلاط في بعض الأماكن العامة والرقص المختلط بين الجنسين.