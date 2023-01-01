اشبيلية يعيق مفاوضات بايرن ويونايتد مع بونو

ما يزال نادي بايرن ميونخ يبحث عن بديل مناسب في الميركاتو الشتوي، لتعويض غياب حارسه المخضرم مانويل نوير الذي انتهى موسمه بعد التعرض لكسر أثناء التزلج.

ووفقا لما ذكره موقع "فوت ميركاتو"، فإن "بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد دخلا في محادثات مع ممثلي الحارس المغربي ياسين بونو من أجل ضمه".



وأشار إلى "ترحيب بونو بالعروض المقدمة له، نظرا لرغبته في اتخاذ خطوة متقدمة في مسيرته".

ومع ذلك، فإن نادي إشبيلية يبقى العائق الأكبر في طريق انتقال بونو لأحد الكبار، خاصة أنه الحارس الأساسي للفريق منذ سنوات.

وبحسب التقرير، فإن النادي الأندلسي قد يطلب الحصول على 30 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات بونو المرتبط بعقد حتى صيف 2025.

وأكد: "هذا المبلغ سيكون من الصعب على بايرن تلبيته، في ظل حاجته لحارس مؤقت حتى نهاية الموسم، خاصة أنه لن يكون بحاجة إليه بمجرد عودة نوير للملعب الصيف القادم".

