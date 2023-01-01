انت الان تتابع خبر روسيا تعلن ضرب مواقع المسيرات الأوكرانية.. وكييف: اسقطنا 45 طائرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأحد، إن "ضرباتها التي نفذت بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، استهدفت أيضا مواقع لتخزين وإطلاق تلك المسيرات، لافتة إلى أن هدف الضربة قد تم تحقيقه، وأحبطت خطط كييف لشن هجمات إرهابية على روسيا في وقت قريب جدا".وأشارت إلى "مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، وسقوط أكثر من 150 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، وتصفية أكثر من 110 جنود على محور دونيتسك وسط استمرار العمليات الهجومية، وقتل أكثر من 50 جنديا آخرين على محور جنوب دونيتسك خلال يوم، مع تدمير 6 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في زابوروجيه ودونيتسك، وإصابة 68 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 102 منطقة".وأضافت، أنه تم "تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع في دونيتسك ومستودع ذخيرة للمدفعية في زابوروجيه، مع تدمير مدفعتي هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندي الصنع في دونيتسك، بالإضافة إلى إسقاط مروحية من طراز Mi-8 في دونيتسك، و15 طائرة بدون طيار في مناطق متفرقة، واعتراض 7 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS".

وبحسب الوزارة، فإن "إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 355 طائرة، و199 مروحية، و779 2 طائرة بدون طيار، و399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7350 دبابة ومدرعة أخرى، و957 راجمة صواريخ، و3756 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و7859 مركبة عسكرية خاصة".

من جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني الأحد، إسقاط 45 طائرة مسيّرة روسية من طراز "شاهد"، تزامناً مع دخول البلاد العام الجديد.

وأكد البيان إسقاط 13 مسيّرة في نهاية عام 2022 و32 أخرى في العام الجديد. ولم تذكر السلطات الأوكرانية ما إذا أصابت بعض المسيّرات أهدافها.

ونشر قائد شرطة كييف أندريه نيبيتوف على فيسبوك صورة لحطام طائرة بدون طيار أُسقطت وعليها عبارة "عام جديد سعيد" باللغة الروسية. وكتب "هذا كل ما تحتاج أن تعرفه عن دولة الإرهاب وجيشها".

