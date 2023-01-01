شكرا لقرائتكم خبر عن 100 جنيه رسوم الزواج.. الحقيقة الكاملة لـ"صندوق دعم الأسرة".. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الحقيقة الكاملة لصندوق دعم الأسرة"، استعرض خلاله 100 جنيه للزواج، و100 أخرى حال الطلاق، و100 جنيه للمراجعة، 20 جنيها للحصول على أول مستخرج، و5 جنيهات للمستخرج للتالى، وطابع قيمته 5 جنيهات لدعم الأسرة، و20 جنيهًا لأول مُستخرج من شهادة الميلاد، و5 جنيهات لـ"شهادة الوفاة" أو "القيد العائلى" أو "بطاقة الرقم القومى"، وذلك في الوقت الذى خرجت فيه الشائعات حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة بأنه يتضمن مبالغ تصل ما بين الـ 30 و40 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة، وإليكم التفاصيل كاملة:

"برلمانى" ينشر الحقيقة الكاملة لـ"صندوق دعم الأسرة".. 100 جنيه فقط عن كل واقعة "زواج" أو "طلاق".. و20 جنيهًا لأول مُستخرج من شهادة الميلاد.. و5 جنيهات لـ"شهادة الوفاة" أو "القيد العائلى" أو "بطاقة الرقم القومى"



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