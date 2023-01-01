شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول يقترب من الرحيل إلى بوروسيا دورتموند الألماني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من الرحيل عن صفوف الريدز، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كيتا يقترب من بوروسيا دورتموند الألماني

وكشفت تقارير صحفية ألمانية عبر صحيفة "سبورت بيلد"، على أن النجم الغيني نابي كيتا، لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي، يبحث عن نادٍ جديد ينضم إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت التقارير، على أنه من المتوقع أن تكون وجهة كيتا المنتظره، هي العودة مرة أخرى إلى الدوري الألماني لكرة القدم، خاصة بعد إرتباط إسمه عديد المرات بالانتقال إلى بوروسيا دورتموند.

وكان كيتا قد تألق مع فريق لايبزيج الألماني، قبل أن ينضم إلى صفوف فريق ليفربول، وقدم أداء جيد على فترات، حيث تأثر بكثرة الإصابات التى لحقت به رفقة الريدز.

وينتهي عقد نابي كيتا، مع ليفربول الإنجليزي، خلال صيف عام 2023 الجاري، وأصبح من المستبعد أن يتم تجديد عقده مع الريدز.