شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ المواجهات السابقة بين توتنهام وأستون فيلا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي توتنهام تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يواجه فريق أستون فيلا فى الجولة ال18 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعي المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من مواصلة عروضه ونتائجه القوية من خلال تحقيق الفوز والتقدم خطوة إضافية نحو إقتحام المربع الذهبي.

ويمتلك توتنهام إحصائية مميزة للغاية فى مواجهات السابقة مع أستون فيلا، حيث نجحت كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي فى الفوز ب 4 مباريات خلال آخر خمس مباريات جمعت بين الفريقين، فى حين لم يتمكن الفريق الصيف سوي من الفوز فى لقاء وحيد.



كونتي يحذر لاعبيه من التهاون

وحرص المدرب الإيطالي كونتي من تحذير لاعبيه من خطورة التهاون فى مواجهة الليلة، خاصة أن المباراة ستكون فى غاية الصعوبة على الفريق، فى ظل تعرض أستون فيلا للهزيمة فى الجولة الماضية، الأمر الذي سيجعل من مهمة فريقه صعبة للغاية حال عدم إلتزام لاعبيه بالتركيز الكامل.



موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا

ومن المقرر أن يستضيف نادي توتنهام نظيره أستون فيلا اليوم الأحد، فى الجولة ال18من منافسات البيرميرليج، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.