شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل توتنهام المتوقع لمباراة أستون فيلا وموعد المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي توتنهام تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يواجه فريق أستون فيلا فى الجولة ال18 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعي المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من مواصلة عروضه ونتائجه القوية من خلال تحقيق الفوز والتقدم خطوة إضافية نحو إقتحام المربع الذهبي.

فى حين يسعي نادي أستون فيلا لتحسين نتائجه الأخيرة، بعد أن تعرض للسقوط أمام ليفربول فى الجولة الماضية بثلاثية، الشئ الذي يزيد من صعوبة اللقاء لدي الفريقين، خاصة أن كل فريق سيدخل اللقاء بدوافع ومعنويات مختلفة من أجل الفوز بهذه المباراة.



موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا

ومن المقرر أن يستضيف نادي توتنهام نظيره أستون فيلا اليوم الأحد، فى الجولة ال18من منافسات البيرميرليج، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل توتنهام المتوقع لمبارة أستون فيلا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي هذه المباراة بتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: روميرو، دير، دافيز.

خط الوسط: دوهرتي، هويبرج، سكيب، بيرسيتش.

خط الهجوم: سون، كولوسيفسكي، هاري كين.