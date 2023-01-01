شكرا لقرائتكم خبر عن رغم السقوط.. هالاند لا يتوقف عن التسجيل رفقة السيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النجم النرويجي إيرلينج هالاند من مواصلة التسجيل كعادته أمام إيفرتون بعد أن تمكن من تسجيل هدف السيتي الوحيد فى المباراة، ليعزز اللاعب من لقائمة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدف من 15 لقاء فقط خاضها اللاعب مع الفريق.

ويقدم هالاند واحدة من أفضل مواسمه رفقة السيتي هذا الموسم، ليؤكد اللاعب بكل ما تحمله من معني أنه أحد أفضل مهاجمي العالم فى الفترة الحالية، كما أن اللاعب يمكنه من تحقيق رقمًا خرافيًا من الأهداف لم يتحقق من قبل إذا استمر بهذا المعدل التهديفي المرعب.

ومن المتوقع أن يصل اللاعب إلى ما يعادل 40 هدفًا فى الدوري الإنجليزي فقط إذا ما استمر فى السير بهذا المعدل التهديفي، الأمر الذي سيجعل اللاعب أحد أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي عبر تاريخه على الإطلاق بالأرقام.



الحزن يظهر على جوارديولا أمام إيفرتون

وخيم الحزن بشكل كبير على المدرب الإسباني بيب جوارديولا، والذي ظهر متأثرًا بالتعادل أمام إيفرتون وإبتعاده عن سباق المنافسة مع أرسنال، الشئ الذي قد يضعف من حظوظ الفريق فى الحفاظ على اللقب.

الجدير بالذكر أن السيتي سيكون أمام مواجهة نارية فى الجولة القادمة، حينما يحل ضيفًا على تشيلسي، فى أحدي المباريات المثيرة والتى لا تتحمل سقوط كلا الطرفين، مما سيزيد من قوة المنافسة.