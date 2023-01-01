شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يقبل هدايا إيفرتون أمام السيتي وينفرد بصدارة البيرميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن نادي أرسنال من تحقيق فوزًا مثيرًا أمام برايتون العنيد برباعية مقابل هدفين، ليؤكد الفريق على كونه المنافس الأبرز والمرشح الأقوي للفوز بالدوري الإنجليزي فى الموسم الحالي، بعدما نجح الفريق فى إستغلال تعثر السيتي أمام إيفرتون وقبول هدايا العام الجديد.

وفشلت كتيبة بيب جوارديولا من تحقيق الفوز على إيفرتون أحد أندية المؤخرة على الرغم من التقدم فى المباراة، حيث نجح الفريق الضيف فى العودة إلى المباراة بصورة قوية وإسقاط السيتي فى عقر داره بملعب الإتحاد.



التلميذ يتفوق على الإستاذ يا جوارديولا

ويبدو ان رحلة تفوق مساعد جوارديولا السابق ميكيل أرتيتا مستمرة، بعدما نجح فريق المدفعجية فى زيادة الفارق بينه وبين السيتي إلى سبع نقاط كاملة، ليبقي اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين حاسمًا بشكل قوي فى تحديد بطل هذه المسابقة، على الرغم أن الوقت ما زال مبكرًا.



مخاوف فى أرسنال رغم الصدارة

ويخشي فريق أرسنال فى الفترة المقبلة تعرض نجوم فريقه لأي إصابات مزمنة، خاصة أن الفريق لا يمتلك وفرة عددية من اللاعبين المميزين على دكة البدلاء، الأمر الذي قد يؤثر على سلسلة إنتصارات الفريق المتتالية هذا الموسم فى تلك الحالة.

الجدير بالذكر أن أرسنال يريد حسم أكثر من صفقة قوية فى يتاير الحالي على رأسهم جواو فيليكس لتجنب ذلك السيناريو الصعب من التكرر، والحفاظ على صدارة المسابقة حتى نهاية الموسم الحالي.