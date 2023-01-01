شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف موعد حسم تشيلسي لصفقة النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي فابريزو رومانو المتخصص فى سوق الإنتقالات عن إقتراب نادي تشيلسي من حسم التعاقد مع النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، حيث أكد أن المفاوضات الحالية بين مسئولي "البلوز" وبنفيكا أصبحت متقدمة للغاية فى الآونة الأخيرة.

وأضاف رومانو أن المفاوضات أصبحت متقدمة بصورة كبيرة ولكنها فى إنتظار قرار بنفيكا النهائي من أجل الصفقة، فعلى الرغم من وجود مفاوضات جيدة بين الطرفين إلا أن الفريق البرتغالي لم يحسم موقفه النهائي إلى الآن، فى إنتظار الجلسة التى ستسفر عنها مقابلة اليوم بين المسئولين.



تشيلسي يصر على ضم فرنانديز

وأكدت العديد من المصادر أن نادي تشيلسي متمسك لحسم التعاقد مع اللاعب فى يناير الحالي، على أن يقومون بإنهاء الصفقة فى مطلع الأسبوع المقبل بأقصي تقدير، تحت أي مقابل مالي يطلبه الفريق البرتغالي من أجل ترك اللاعب، فى صققة قد تكون الأكبر بالمريكاتو الشتوي القادم.



ليفربول يبتعد عن سباق المفاوضات

وأشارت بعض المصادر أن نادي ليفربول قرر الإنسحاب من الصفقة، وسط الإصرار الكبير من مسئولي الفريق اللندني فى التعاقد مع اللاعب خلال الساعات الأخيرة، الأمر الذي قد يجعلهم مضطرين لدفع الكثير من أجل فرنانديز وبنفيكا، مما ساهم فى تعديل وجهة' الريدز" بعيدًا عن اللاعب.