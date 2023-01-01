انت الان تتابع خبر بأمر من السوداني.. المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من منطقة "شاكر العاني" (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الفريق في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد مناشدة أهالي منطقة شاكر العاني في العاصمة بغداد، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، باشرت فرقنا برفع الكتل الكونكريتية المتواجدة على حدود المنطقة التابعة لبلدية الشعلة".وأضاف، أن "فرق الجهد انطلقت أيضا بأنشاء شارع حيوي في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، زار رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، العاصمة بغداد خلال جولة صباحية؛ للاطلاع على أحوالها.