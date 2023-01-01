انت الان تتابع خبر لمناقشة عدة ملفات.. الاتحاد الوطني يكشف موعد اجتماعه مع الديمقراطي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السورجي في حديث لـ الخليج 365، إن "المشكلات السياسية العالقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ما زالت مستمرة، ولكن مع إيقاف الخطاب الاعلامي المتوتر".

وأضاف أن "حسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم الديمقراطي فان الاتحاد الوطني ينتظر وفد اربيل من أجل اجتماع الحزبين الذي من المرجح عقده يوم غد الاثنين 2/1/2023، لمناقشة المشاكل العالقة بين اربيل والسليمانية".



وتابع أن "الاجتماع بين الحزبين سيكون مغلق وسيتم طرح عدة ملفات أهمها تهميش الاتحاد في مناطق نفوذه، ومناقشة كيفية حصولهم على الاصوات والمقاعد التي استحوذوا عليها في إقليم كردستان".

وفي وقت سابق، ارتفعت وتيرة الازمة السياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني نتيجة الخلافات والنفوذ في إقليم كردستان.

