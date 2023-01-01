انت الان تتابع خبر اربيل تسجل 30 اصابة خلال احتفالات ليلة رأس السنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

اعلنت مديرية صحة محافظة اربيل، اليوم الاحد، تسجيل 30 حالة اصابة خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.



وقالت المديرية في بيان انه "تم تجهيز خلال احتفالات رأس السنة 10 فرق طبية في حدود مدينة أربيل لتقديم المساعدة في حال حدوث اية حوادث".

وأضافت ان" الفرق الطبية استقبلت 30 حالة اصابة مختلفة ليلة السبت على الأحد خلال احتفالات رأس السنة ".

واشارت المديرية الى انه "تم تقديم العلاج اللازم للمصابين".