انت الان تتابع خبر اعتقال 3 متسللين أجانب في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365: "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قيادة شرطة محافظة واسط من إلقاء القبض على (3) متسللين يحملون الجنسية الأجنبية".

وتابع ان "عملية القبض جاءت بعد نصب كمين محكم لهم عند دخولهم البلاد بشكل غير قانوني، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

