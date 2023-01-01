انت الان تتابع خبر بسبب الاحتفالات.. تسجيل 80 إصابة في احدى مستشفيات بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "مستشفى الجملة العصبية، وبحسب مسؤولين استقبلت أكثر من 80 حالة إصابة بسبب الإطلاقات العشوائية والألعاب النارية في محافظة بغداد".

وأضاف، ان "الإصابات تنوعت بين الخفيفة والمتوسطة الشديدة التي تم اجراء عمليات جراحية لها في وقت متأخر منها "، لافتا الى أن "خمس حالات حرجة لاتزال داخل المشفى".

