انت الان تتابع خبر "رقصة" رأس السنة تنهي خلاف 5 سنوات بين اليسا واصالة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لقاء المطربتين أصالة وإليسا فى حفل "تريو نايت" الذي جمع نجوم الطرب العربي بالعاصمة السعودية الرياض، ليلة رأس السنة الميلادية 2023.

واحتضنت إليسا أصالة أمام الكاميرات وعلى مسرح موسم الرياض، وأجريا لقاءات تلفزيونية، حيث قالت إليسا: "كانت مزعلاني شوية وبما إن اليوم رأس السنة فالمسامح كريم"، بينما ردّت أصالة: "أنا بعتذر لـ هذه البنت، إليسا حبيبتي وأنا وهي شبه بعض".



وظهرت الفنانة أصالة نصري وهي تحتضن إليسا وتقول لها: "تعالي يا قلبي أنتي"، ويتبادلان القبلات وبعض كلمات العتاب بسبب الخلاف الأخير بينهما.

وعلى هامش الحفل، قالت إليسا في لقاء لها إنه حدث سوء تفاهم بينها وبين أصالة نصري لكن الأمور الآن باتت على ما يرام، وهو ما أكدت عليه الأخيرة مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تغضب من الفنانة اللبنانية.

وخلال الحفل شاركت أصالة وإليسا معاً على المسرح في الرقص والغناء حيث عرضت بعض اللقطات التي جمعت بينهما وظهرتا وهما تستمتعان بالرقص على نغمات الفقرة المقدمة على المسرح بعد الصلح بينهما



خلاف أصالة واليسا يرجع إلى عام 2018، حيث كتبت إليسا تعليقا عبر حسابها على "تويتر" على تغريدة لأصالة: "دول بيتكملوا عليك.. معلش أصلهم ميعرفوش يتكملوا معايا، وكانت توجه إليسا رسالة شديدة اللهجة إلى أعدائها".

التعليق أثار غضب أصالة، والتي قررت أن ترد بقوة على إليسا: "حبيته"، وهو الأمر الذي اعتبره البعض نوعا من السخرية على تغريدتها.