انت الان تتابع خبر "بسبب كوبا".. واشنطن تلزم 4 شركات بحرية بدفع 450 مليون دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويطلب الحكم الصادر عن قاضية فيدرالية في فلوريدا، من كل من خطوط "كارنيفال" و"إم إس سي إس إيه" و"رويال كاريبيان" و"نورويجن"، دفع 109 ملايين دولار، لـ"هافانا دوكس" الشركة الأميركية التي كانت تملك امتياز استخدام ذلك المرفق.كما أن تلك الشركات سوف تدفع تكاليف المحكمة ليصل إجمالي المبلغ إلى نحو 450 مليون دولار.

وكانت شركة "هافانا دوكس" قد حرمت من حق استخدام المرفأ عقب الثورة الشيوعية في الجزيرة الكاريبية.

ورأت المحكمة أن، الشركات التي توقفت سفنها في ميناء هافانا "استحوذت على مبالغ كبيرة من الإيرادات - مئات ملايين الدولارات لكل منها - من نشاطات تجارة غير مشروعة، ما تسبب بأضرار للمدعي"، على ما كتبت القاضية بيث بلوم في القرار.



وفي مارس، خلصت القاضية بلوم إلى أن الخطوط الأربعة مذنبة بـ"التجارة غير المشروعة" والانخراط في "سياحة محظورة"، في حين جرى تحديد العقوبة يوم الجمعة.

وقالت القاضية في قرارها "بالنظر إلى الغرض الرادع للقانون وطبيعة الجريمة، فإن عقوبة تزيد قليلا عن 100 مليون دولار لكل متهم أمر معقول بالتأكيد".

وردت الشركات المعنية بأن إدارة أوباما سمحت لها بالسفر إلى كوبا وبأنها تقع ضمن استثناء "السفر القانوني"، لكن بلوم رفضت ذلك.

