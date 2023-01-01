شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الشرطة.. هل يمتلك الطلاب المستبعدون فرصة أخيرة للعودة؟.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " بعد إعلان نتيجة كلية الشرطة.. هل يمتلك الطلبة المستبعدون فرصة أخيرة للعودة؟"، استعرض خلاله كيف المشرع أجاز اللجوء للقضاء الإداري أمام دائرة "التعليم"، والمحكمة تنظر فى "المجموع الاعتبارى" والتحريات، وقانونى يوضح خطوات العودة

وفي هذه الأيام تتلقى الجهة المختصة – محكمة القضاء الإداري - مئات الطعون القضائية من طلاب أكاديمية الشرطة، سواء الذين لم يتم قبولهم بعد اجتياز الاختبارات المقررة أو المفصولين منهم، وهو ما يدفع هؤلاء الطلاب الذين يراودهم حلم الالتحاق بكليات الشرطة لتقديم طعون قضائية أمام الجهة المختصة "مجلس الدولة"، وذلك بعد إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة "القسم العام، وقسم الضباط المتخصصين"، وإليكم التفاصيل كاملة:

بعد إعلان نتيجة كلية الشرطة.. هل يمتلك الطلبة المستبعدون فرصة أخيرة للعودة؟.. المشرع أجاز اللجوء للقضاء الإداري أمام دائرة "التعليم".. والمحكمة تنظر فى "المجموع الاعتبارى" والتحريات.. وقانونى يوضح خطوات العودة

برلمانى