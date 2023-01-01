شكرا لقرائتكم خبر عن الجوهرة الأرجنتينية "بيروني" على أعتاب مانشستر سيتي فى المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي الشهير فابريزو رومانو المتخصص فى سوق الإنتقالات أن النجم الأرجنتيني الشاب ماكسيمو بيروني، نجم وسط فيليز سارسفيلد، أصبح على أعتاب الإنتقال إلى مانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف رومانو أن السيتي سيقوم بدفع الشرط الجزائي فى عقد اللاعب والمقدر ب 8مليون يورو فى الفترة المقبلة، بجانب بعض الحوافز والإضافات للموهبة الشابة والتى يعتبرها مسئولي الفريق الإنجليزي أحد أبرز المواهب فى قارة أمريكا الجنوبية.



السيتي يصر على ضم بيروني

وأكدت بعض المصادر الصحفية ان اللاعب نال على إعجاب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، والذي أكد على ضرورة وأهمية ضم اللاعب فى المريكاتو القادمة، خاصة ان اللاعب يمتلك 19 عامًا فقط، كما أنه يمتلك إمكانيات فنية هائلة تمكنه من الإنسجام والتألق مع الفريق.



موعد حسم الصفقة والإعلان الرسمي

وأفادت بعض المصادر أن الصفقة تم حسمها بالفعل بين مسئولي الفريقين، ومن ثم فإن الإعلان الرسمي عن الصفقة من المتوقع بأن يكون خلال هذا الأسبوع، بعد أن يقوم اللاعب بتوقيع العقود والتى من المنتظر أن تكون لمدة خمس مواسم قادمة.