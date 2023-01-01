شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. توتنهام تعرض نجم الفريق للبيع بعد تشاجره مع أحد مدربي الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية إنجيليزية أن نادي توتنهام بصدد بيع ظهير الفريق البرازيلي إيمرسون رويال، والذي أحدث أزمة داخل الفريق بعد شجاره مع أحد أفراد الجهاز الفني للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، ليأمر الأخير بالإطاحة باللاعب خارج أسوار الفريق فى الفترة المقبلة.

وأضافت التقارير أن الفريق الإنجليزي ينتظر أي عرض للاعب فى الفترة المقبلة ليتم بيعه بشكل نهائي وعدم الإنتظار حتى نهاية الموسم، خاصة أن اللاعب لن يكون له دورًا مع الفريق فى المرحلة القادمة بصورة كبيرة تحت قيادة مدرب الفريق الإيطالي.



برشلونة ترصد التعاقد مع اللاعب

وأشارت بعض المصادر عن وجود إهتمام من نادي برشلونة بإتمام التعاقد مع اللاعب فى الفترة المقبلة، خاصة ان الفريق الكتالوني يعاني فى جبهة الظهير الأيمن، الشئ الذي قد يتيح لمسئولي البلوجرانا التفاوض مع اللاعب فى الغترة الحالية، بعدما كان اللاعب قريبًا من الإنتقال إلى الفريق فى الصيف الماضي.



تشافى يحسم مصير رويال

ومن المنتظر أن تعرض إدارة نادي برشلونة اسم اللاعب مرة اخري تحت طاولة الفريق، حتى يبت المدرب الإسباني تشافى هرنانديز قراره النهائي من شراء اللاعب أو عدمه خلال الفترة المقبلة، فى ظل الإهتمام المسبق باللاعب كأحد الحلول الجيدة لدي مركز الظهير الأيمن.