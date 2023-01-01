شكرا لقرائتكم خبر عن ليون الفرنسي يقترب من ضم نجم ليفربول السابق فى المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية عن إقتراب النجم الكرواتي لوفرين مدافع زينيت الروسي من الإنتقال لصفوف ليون الفرنسي، حيث أبدي النادي الفرنسي إهتمامهم الشديد باللاعب، نظرًا للخبرات الكبيرة التى يتميز بها اللاعب فى مسيرته، مما يجعله الخيار الأول للفريق فى المريكاتو الشتوي.

وأضافت بعض المصادر أن هناك إتفاق مبدئي حدث بين الناديين بالفعل، حيث لا يمانع مسئولي زينت فى رحيل اللاعب خلال الفترة القادمة، خاصة أنه الفريق يخشي عدم الإستفادة المادية من اللاعب حال التمسك ببقائه مع تقدم سن اللاعب، مما يحتم رحيل اللاعب فى يناير الحالي.



موقف لوفرين من عرض ليون

ومن جانبه يرحب اللاعب ديان لوفرين بإرتداء قميص ليون فى الفترة المقبلة، لا سيما أن المنافسة فى الدوري الفرنسي تختلف عن الدوري الروسي كثيرًا، الأمر الذي يدفع المدافع الكرواتي لخوض تحدي جديد رفقة ليون والعودة إلى الدوريات الكبري مرة أخري.



موعد إنهاء صفقة لوفرين الرسمي

ومن المتوقع أن يتم إنهاء كافة التفاصيل المادية ووضع الرتوش النهائية على إتفاق الناديين خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم حسم كافة الأمور خلال نهاية الأسبوع الجاري.

الجدير بالذكر أن لوفرين سبق له وأن أرتدي قميص ليفربول وحقق العديد من البطولات رفقة الريدز، مما يجعله مؤهلًا لتحمل الضغوط والإنتقال إلى مستوي أعلي من المنافسة.